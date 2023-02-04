В Петербурге заметили мужчину с пистолетом, который подглядывает в окна

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Петербурге жители Невского района заметили извращенца, который заглядывает в окна домов с улицы, сообщил телеканал 78. Мужчина одет в камуфляжный костюм и носит с собой лестницу, чтобы удобнее было заглядывать в квартиры.

Телеканал опубликовал видеозапись очередного похождения извращенца. Запись сделана на улице Ткачей.

По словам очевидцев, мужчина также имеет при себе пистолет, предположительно травматический.

Ранее в Петербурге трамвай отрезал голову мужчине, который оказался на трамвайных путях, сообщает РЕН ТВ. По словам очевидцев, трамвай не задел мужчину. По данным телеканала, погибший был пьян и сам упал на трамвайные пути.

По данным телеканала, авария произошла в Приморском районе города, обстоятельства случившегося выясняются. В местной группе в соцсети «ВКонтакте» говорится, что авария произошла на улице Савушкина.

Другой случай произошел в подъезде жилого дома в Петербурге. Там нашли тело жены священника, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха» на Обводном канале. По подозрению в убийстве был задержан свечник храма, в котором работает супруг погибшей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Убийство произошло 3 февраля 2022 года около 15:30.