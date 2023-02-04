В Санкт-Петербурге зарезали жену священника

В подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге найдено тело жены священника, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы «Кулич и Пасха» на Обводном канале. По подозрению в убийстве был задержан свечник храма, в котором работал супруг погибшей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Убийство произошло 3 февраля 2022 года около 15:30. Тело 35-летней женщины с ножевым ранением груди было обнаружено в подъезде жилого дома. Труп лежал на лестнице между вторым и третьим этажами.

Спустя несколько часов после обнаружения тела сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 27-летний свечник храма, в котором работает супруг погибшей. Как пишет «Фонтанка», задержание проходило в стенах храма.

По одной из версий, мотивом убийства стало то, что женщина пыталась занять его место в храме. Сообщается, что подозреваемый решил ее ликвидировать под видом разбойного нападения.

26 декабря в Мытищах 39-летний мужчина, судимый за насильственные действия сексуального характера, убил и расчленил 35-летнего приятеля, судимого за грабеж, из-за ссоры. Его поймали, когда он выносил фрагменты тела в подъезд на глазах у полицейских.