В Петербурге стали рассылать электронные повестки

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В Петербурге в качестве эксперимента стали рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва, передает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online». Повестки отображаются в личном кабинете на портале и в приложении «Госуслуги».

Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах». Прорабатывается вопрос оповещения с помощью смс, — сообщил главный военком Петербурга Сергей Качковский.

19 апреля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, отправленные в весенний призыв, не будут иметь юридической силы. По его словам, повестки будут рассылаться с целью понять, как работает новая система и доходят ли повестки до призывников.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.

Также Госдума приняла закон, разрешающий срочникам сразу же заключать контракт на службу в армии. В соответствующем документе из закона «О воинской обязанности и военной службе» убрали пункт о необходимости отслужить перед этим три месяца.