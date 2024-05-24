В Петербурге спасли упавшую в Дудергофский канал женщину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге женщина упала в Дудергофский канал, передает Telegram-канал 78.ru. По его данным, пострадавшую удалось спасти. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как стало известно каналу, к упавшей в воду петербурженке сразу прибыли спасатели на лодке. Один из них прыгнул в воду и доплыл с женщиной до набережной, где уже стояли пожарные с лестницей.

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