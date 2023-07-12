В Петербурге спецназ задержал интернет-тролля «Фонтанка»: в Санкт-Петербурге задержали интернет-тролля за негативные высказывания против силовиков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге спецназ задержал на двое суток 48-летнего мужчину за разжигание ненависти в интернете, сообщает Telegram-канал «Фонтанка». По информации канала, против него возбудили уголовное дело.

В 2021–2022 годах мужчина разместил в интернете несколько публикаций, в которых, по мнению экспертов, были высказывания, формирующие негативное отношение к органам правопорядка.

Ранее стриминговый сервис Twitch оштрафовали на семь миллионов рублей. Причиной такого решения стало распространение недостоверной информации о спецоперации. Решение было принято 11 июля после того, как администрация американской платформы отказалась удалять запрещенный на территории России контент. В частности, на площадке были выявлены недостоверные сведения о спецоперации по демилитаризации Украины и ролики, содержащие информацию об азартных играх и онлайн-казино. Представитель компании на заседание суда не явился.

До этого специалисты проанализировали материалы портала «Википедия», обнаружив там 130 статей с недостоверной информацией, причем порядка 70% материалов содержат фейки об СВО.