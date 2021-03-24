В Петербурге продлён запрет на работу ночных заведений и курение кальянов

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Власти Санкт-Петербурга продлили до мая действие ограничений на проведение публичных мероприятий, а также на работу ночных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Необходимые изменения внесены в ранее подписанное губернатором Александром Бегловым постановление по противодействию распространению коронавируса.

Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля. Также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения, — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, в городе сохраняется действие масочно-перчаточного режима, индивидуальные средства защиты обязательны в транспорте и общественных местах.

Впрочем, есть и послабления. В частности, до 75 человек увеличено максимально разрешённое число участников спортивных, культурных, выставочных, торжественных и досуговых мероприятий. При этом их проведение по-прежнему необходимо согласовывать. До 40 человек увеличено число гостей, которые могут присутствовать при торжественной регистрации брака.

Изменения вступят в силу 25 марта.

Ранее, как писал NEWS.ru, петербургские медики обнаружили у детей, бессимптомно перенёсших коронавирус, опасные последствия. У них наблюдались судороги, полиневриты, сильные боли в животе, интоксикация и нарушения в анализах крови.