09 декабря 2025 в 16:49

В Петербурге оштрафовали клинику за поиск одиноких и красивых медсестер

Петербургскую медицинскую клинику оштрафовали на 20 тысяч рублей за два дискриминационных объявления о поиске медсестры, сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в Telegram-канале. Работодателю потребовались «одинокая женщина 45 лет» и «девушка с приятной внешностью».

Таким образом, в информации о свободном рабочем месте и вакантной должности установлено ограничение дискриминационного характера к соискателям в зависимости от семейного положения, пола и возраста, не связанные с деловыми качествами работника, — говориться в сообщении.

Ранее суд в Москве признал незаконным размещение вакансий, в которых работодатели отдавали предпочтение гражданам Узбекистана и Киргизии. Установлено, что такие объявления нарушают запрет на дискриминацию.

До этого Савеловский суд Москвы заблокировал объявление о поиске официантов «только славянского происхождения» в один из ресторанов Москвы. Сообщение о поиске сотрудников было размещено в социальной сети «ВКонтакте».

