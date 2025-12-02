День матери
02 декабря 2025 в 09:42

Суд признал объявления о «национальных» вакансиях незаконными в Москве

Суд в Москве запретил вакансии для граждан Узбекистана и Киргизии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Суд в Москве признал незаконным размещение вакансий, в которых работодатели отдавали предпочтение гражданам Узбекистана и Киргизии, сообщает РИА Новости. Установлено, что такие объявления нарушают запрет на дискриминацию.

Поводом для разбирательства стали объявления в Сети, где работодатели указывали требования, связанные с гражданством соискателей. Прокуратура обнаружила, что в одних публикациях обязательным условием значилось наличие гражданства Киргизии, а в других предлагались особые условия для граждан Узбекистана.

Суд подчеркнул, что подобная практика противоречит нормам законодательства, запрещающим дискриминацию при трудоустройстве по национальному признаку. В итоге несколько интернет-страниц, на которых была размещена такая информация, признаны запрещенными для распространения. Сейчас указанные в иске ресурсы уже недоступны.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что эксперимент с биометрией за год помог выявить 43 тыс. иностранцев, которым по тем или иным причинам запрещен въезд в Россию. Она напомнила, что эксперимент начался со столичных аэропортов и пункта пропуска в Оренбургской области.

мигранты
иностранцы
вакансии
Москва
