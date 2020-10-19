В Петербурге ограничат время работы ресторанов из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/c82e99ce-1229-11eb-9ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Санкт-Петербурга собираются ввести ограничения по времени работы ресторанов до 23 часов, заявил вице-губернатор Евгений Елин.

По его словам, в настоящее время рестораны выполняют две функции — они кормят и развлекают, что может приводить к распространению инфекции.

До 23 часов рестораны будут работать, потом развлекайтесь дома, — отметил Елин, слова которого приводит «МК».

Ранее NEWS.ru писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов считает, что город может обойтись без строгих ограничений на фоне подъёма заболеваемости COVID-19.

В настоящее время ужесточения ограничительных мер для снижения рисков заболеваемости коронавирусом не предвидится.