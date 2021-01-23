Создателю «Бессмертного полка» сломали руку на акции в Петербурге

https://static.news.ru/photo/a5ed30fc-5e3f-11eb-b14f-fa163e074e61_660.jpg Фото: serg.kolotovkin/facebook.com

Одному из создателей акции «Бессмертный полк» Сергею Колотовкину при задержании на несогласованном митинге в Петербурге 23 января сломали руку.

По его словам, он в этот момент возвращался с семьёй и друзьями из гостей и стал свидетелем массовых задержаний у метро «Гостиный двор», сообщает 78.ru.

Не знаю, чем я им не понравился. Может, тем, что фотографировал, но это делали многие, — рассказал Колотовкин.

Мужчину задержали и отвезли в участок. Там он провёл чуть больше двух часов, затем его увезли в больницу, домой вернулся только поздно ночью. В полиции был составлен протокол, однако Колотовкин отказался его подписывать, поскольку в митинге не участвовал, а просто проходил мимо с друзьями.

Перелом, полученный во время задержания, оказался достаточно серьёзным, и теперь Сергею Колотовкину предстоит операция.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Люди выступили против задержания политика, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления нервно-паралитическим ядом.

Навального арестовали на 30 суток, он ждёт суда в СИЗО. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Теперь ему грозит реальный срок.

Как писал NEWS.ru, участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн сбили полицейского при задержании в Москве.