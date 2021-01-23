Участницы Pussy Riot протаранили полицейского при задержании в Москве

https://static.news.ru/photo/91ef3cec-5e23-11eb-a1bc-fa163e074e61_660.jpg Мария Алёхина Фото: all_mary/twitter.com

Участница группы Pussy Riot Мария Алёхина и муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн сбили полицейского при задержании в Москве. Девушки попытались скрыться от стража правопорядка и бампером машины снесли его с ног.

Сержант полиции во время исполнения приказа повредил ногу. Инцидент произошёл в Большом Афанасьевском переулке. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку, передаёт РЕН ТВ.

В России 23 января прошли акции протеста в поддержку Алексея Навального. Люди выступили против задержания оппозиционера, которое произошло 17 января, когда он вернулся из Германии, где лечился от последствий отравления неизвестным химическим веществом. Ранее его приговорили к 3,5 года условно. При этом он должен был регулярно отмечаться в полиции. Однако из-за долгого лечения за границей он не мог это сделать. Прокуратура хочет заменить ему условный срок на реальный, поскольку он не отмечался по месту проживания.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело после того, как на несанкционированной акции протеста в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального митингующие разгромили машину ФСБ. Об этом журналистам сообщил информированный источник в правоохранительных органах.