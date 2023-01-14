В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности 15 января

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности на 15 января до 13:00, передает Telegrma-канал «Фонтанка SPB Online». В городе ожидается усиление ветра. Власти попросили петербуржцев быть осторожными при нахождении на открытых пространствах.

Канал отметил, что прогнозируется усиление южного и юго-восточного ветра до 15-17 метров в секунду. «Желтый» уровень будет действовать до 13:00 часов.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов рассказал, что выходные в столице страны будут теплыми, но ветреными. По его словам, среднесуточная температура будет около нуля градусов. После 15 января температурные значения встанут на отметке один-два градуса тепла. В то же время нынешняя неделя обещает быть более прохладной, чем в Санкт-Петербурге.