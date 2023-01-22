В Петербурге мужчина провел ночь в квартире с мертвой сожительницей Петербуржец сдался в полицию спустя три дня после того, как обнаружил труп сожительницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петербурге местный 31-летний мужчина сдался полиции спустя три дня после смерти сожительницы, которую он ударил во вторник, а труп обнаружил в среду утром, когда проснулся. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, полиция обнаружила труп 18 января вечером, когда подозреваемый уже скрылся с места убийства.

В отделении мужчина рассказал, что вернулся домой во вторник уставший. Он повздорил с девушкой, набросился на нее с кулаками, а после нескольких ударов отправился спать, не обратив внимание на состояние пострадавшей. На утро он обнаружил труп и покинул квартиру, испугавшись уголовной ответственности.

Уголовное разбирательство начато по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья. В ближайшее время для мужчины определят меру пресечения.

Ранее в подмосковной Балашихе местная жительница обратилась в полицию после нападения бывшего бойфренда-француза. Он преследовал ее несколько месяцев, а в январе подкараулил девушку возле дома, попытался завязать разговор, но после отказал ударил, отобрал смартфон и скрылся.

С 2019 года в Госдуме не прошло ни одного чтения подготовленного законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. В декабре 2021 года вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что документ решили вовсе не вносить на рассмотрение.