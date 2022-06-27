В Петербурге ищут устроившего акробатические трюки за рулём водителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Петербурга разыскивает водителя, который устроил акробатические трюки за рулём кабриолета. Видео с выходками экстремала на дороге появилось в Сети, сообщает РЕН ТВ.

Предположительно, мужчина едет по КАД. В какой-то момент он отпускает руль, горизонтально ложится на лобовое стекло и разводит руки. После выполнения трюка водитель сел за руль и уехал в неизвестном направлении.

Тем временем Минздрав и МВД вводят новую систему обмена информацией, которая позволит отстранять от вождения автомобиля тех, у кого выявят серьёзные заболевания на любом приёме у врача. Так получится узнать о проблемах ещё до стандартного медосмотра раз в 10 лет.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в России заработает единая база злостных нарушителей правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД». С помощью этой базы компании смогут проверять своих водителей, нарушали ли они правила дорожного движения и лишались ли они водительских прав.