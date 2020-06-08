В Петербурге готовят поэтапный план снятия ограничений по COVID-19

https://static.news.ru/photo/f46b3744-a9a7-11ea-8a94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни власти Санкт-Петербурга должны представить поэтапный план по снятию в городе ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. План разрабатывается совместно с Роспотребнадзором.

Работаем над перспективным планом по снятию ограничений. В ближайшие дни озвучим перечень поэтапных шагов по нормализации жизни, — сообщил губернатор Александр Беглов в эфире Радио России — Санкт-Петербург.

По его словам, первыми к плановой работе вернутся федеральные стационары, перепрофилированные ранее для работы с коронавирусом, следом за ними — клиники, оказывающие высокотехнологичную и специализированную помощь.

Ещё на прошлой неделе в городе открылись храмы и кладбища, а с 8 июня возобновили работу непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. метров.

Всего с начала пандемии в Петербурге было зарегистрировано 18 835 случаев заражения COVID-19.

Как писал NEWS.ru, с 9 июня на территории Москвы будут отменены пропуска, график прогулок и режим самоизоляции, введённые на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщил председатель столичной Общественной палаты Константин Ремчуков. Летние веранды кафе возобновят работу с 16 числа. С 23 июня в Москве откроют фитнес-клубы, также разрешат пользоваться лавками, детскими площадками. 21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые МФЦ и службы каршеринга. До 14 июня в городе действует режим самоизоляции. Граждане должны продолжать соблюдать социальное дистанцирование и масочный режим.