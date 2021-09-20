В Петербурге арестовали таксиста, избившего пенсионерку-инвалида

В Санкт-Петербурге суд отправил под арест водителя социального такси, который напал на свою пассажирку, 70-летнюю женщину с инвалидностью. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Дознание указывает, что преступления являются дерзкими и циничными, поскольку совершены в отношении пожилой женщины, которая является инвалидом [по опорно-двигательной системе], плохо самостоятельно передвигается, в связи с чем использование социального такси является для неё единственной возможностью добраться до медицинских организаций, — говорится в сообщении.

По версии следствия, Байман Кулиев, являясь водителем социального такси, приехал по вызову 70-летней пенсионерки к поликлинике № 38 на автомобиле Volkswagen Polo. Из-за того, что пенсионерка опоздала, мужчина начал оскорблять пожилую женщину, а затем напал на неё. В результате у пенсионерки, которая является инвалидом первой группы, были зафиксированы ушиб мягких тканей лица и верхней трети левого плеча, а также сотрясение головного мозга.

Отмечается, что на решение суда оказал влияние тот факт, что таксист скрылся с места преступления и даже не вызвал пострадавшей врача. Под арестом таксист пробудет минимум до 14 октября.

О происшествии рассказала певица Ангелина Дерен, ставшая свидетелем и участником инцидента. Дерен начала снимать инцидент на видео и попыталась пристыдить мужчину, однако тот плюнул в лицо и ей, а потом отпихнул её. Затем он уехал с места происшествия и сообщил диспетчеру, что клиентка якобы расцарапала ему лицо.