В первом подмосковном городе запретили летать беспилотникам В подмосковном Серпухове запретили полеты беспилотников

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В подмосковном городе Серпухове с 3 мая запретили полеты беспилотников, сообщает пресс-служба администрации города. В сообщении сказано, что данные меры были введены с целью обезопасить жителей в период проведения майских праздников. Дата снятия запрета озвучена не была.

С 3 мая установлен запрет на использование беспилотных летательных аппаратов на территории муниципалитета. Данное решение принято в целях организации надлежащего правопорядка и общественной безопасности в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне, а также предупреждения террористических и экстремистских актов, — говорится в сообщении властей Серпухова.

Представители администрации города подчеркнули, что за несогласованный запуск дрона грозит административная и уголовная ответственность.

Ранее о запрете запуска беспилотников объявлял мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, меры были приняты для предотвращения несогласованных полетов БПЛА. Он подчеркнул, что в последние дни столичные правоохранительные органы столкнулись с трудностями в работе из-за дронов.