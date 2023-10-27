В Перми увеличилось число госпитализированных участников циркового конкурса SHOT: еще семь участников циркового конкурса госпитализированы в Перми

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что еще семь участников циркового конкурса в Перми госпитализированы с сильным отравлением. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Канал добавляет, что в больнице в настоящее время остаются 20 детей и подростков. Отмечается, что юные артисты в возрасте от восьми до 17 лет приехали на Всероссийский фестиваль-конкурс детских любительских цирковых коллективов.

Ранее сообщалось, что в Перми в результате отравления госпитализированы 15 детей-участников циркового фестиваля-конкурса. Конкурсанты пожаловались на плохое самочувствие 25 октября после обеда в столовой.

Утром 26 октября состояние госпитализированных оценивалось как стабильное, им оказывается необходимая помощь. Организатор фестиваля — ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» — совместно с региональным Роспотребнадзором выясняет обстоятельства ЧП, добавили в ведомстве.

На сайте пермского Роспотребнадзора сообщили, что для экспертизы в столовой пищеблока были собраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. В ведомстве указали, что причинами норовирусной инфекции могут являться нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления и правил личной гигиены.