В Перми раскрыли детали массового отравления детей на цирковом фестивале Минздрав Перми сообщил о госпитализации 15 детей — участников циркового фестиваля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Перми в результате отравления госпитализированы 15 детей-участников циркового фестиваля-конкурса, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Минздрава региона. Конкурсанты пожаловались на плохое самочувствие 25 октября после обеда в столовой.

На симптомы острого гастроэнтерита вечером 25 октября пожаловались шесть участников конкурса, они были осмотрены медиками в цирке, их состояние оценивалось как стабильное. По результатам вечернего осмотра участников по месту их проживания 15 человек (считая ранее обратившихся) были госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, у всех диагностирован норовирус, — сообщили в краевом Минздраве.

Утром состояние госпитализированных оценивалось как стабильное, им оказывается необходимая помощь. Организатор фестиваля — ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» — совместно с региональным Роспотребнадзором выясняет обстоятельства ЧП, добавили в ведомстве.

На сайте пермского Роспотребнадзора сообщили, что для экспертизы в столовой пищеблока были собраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. В ведомстве указали, что причинами норовирусной инфекции могут являться нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, несоблюдение технологии приготовления и правил личной гигиены.

СМИ писали, что в Перми отравились участники Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских цирковых коллективов. Предположительно, перед этим дети питались обедами в одном кафе при гостинице.

Ранее в Казани подросток скончался в результате отравления неизвестным веществом. Еще один пострадавший мальчик был доставлен в реанимацию, сообщали городские власти.