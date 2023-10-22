Троих россиян накормили в кафе тортом со стафилококком Трое читинцев съели торт в кафе и заразились стафилококком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три человека отравились тортом в одной из кондитерских в Чите, пишет Telegram-канал Babr Mash. После обследования у посетителей кафе диагностировали кишечную инфекцию. Предположительно, стафилококк находились в сладком креме.

Все заведения этой сети кондитерских временно закрыли. Точную причину ухудшения самочувствия людей выясняет Роспотребнадзор.

20 октября житель Санкт-Петербурга купил на ужин шаурму в ларьке и отравился. На следующий день его состояние ухудшилось, однако он все равно пошел на работу. Там же у него началась рвота. Пострадавший отправился домой, а позднее перестал выходить на связь. Тело обнаружила его девушка в квартире.

Также в Петербурге посетитель ресторана рассказала, что заразилась сальмонеллезом. Ее госпитализировали спустя сутки после того, как она поела в заведении. У нее были сильные боли в животе и температура выше 39 градусов. Тем не менее, на следующий день этот ресторан продолжит принимать клиентов.

Ранее жительница Московской области вместе с пятилетней дочерью попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Предположительно они могли отравиться куриными шариками, купленными в одном из местных супермаркетов. После употребления продукта они потеряли сознание.