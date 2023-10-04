Жительница Подмосковья и ее дочь отравились после покупки куриных шариков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Московской области вместе с пятилетней дочерью попали в больницу с острой кишечной инфекцией, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, женщина и ребенок могли отравиться куриными шариками, купленными в одном из местных супермаркетов. Отмечается, что после употребления продукта они потеряли сознание.

Инцидент произошел в подмосковном Клину вечером во вторник, 3 октября. После употребления куриных шариков пятилетний ребенок потерял сознание. Обеспокоенная мать вызвала скорую помощь и встретила врачей на грани обморока. Медиками было принято решение экстренно доставить их в больницу. В ходе обследования им был поставлен диагноз «пищевая токсикоинфекция». Госпитализация пациентам не понадобилась, их успешно привели в сознание и назначили лечение.

Как сообщалось ранее, трое школьников из подмосковной деревни Мисайлово попали в больницу после того, как съели шоколадку во время перемены. Врачи диагностировали у них острый гастроэнтероколит, детям оказали всю необходимую помощь. Отмечается, что госпитализация понадобилась только одному школьнику, его состояние оценивалось как удовлетворительное. По факту произошедшего региональным управлением Роспотребнадзора была организована проверка.