Житель Петербурга умер после того, как поел шаурму на Дачном проспекте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга купил на ужин шаурму в ларьке на Дачном проспекте, после чего отравился и умер, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, состояние мужчины ухудшалось в течение всего следующего дня. Тело обнаружила его возлюбленная в квартире.

Она рассказала полицейским, что ее молодой человек жаловался на недомогание, однако все равно пошел на работу. Там же у него началась рвота. Пострадавший отправился домой, а позднее перестал выходить на связь.

Приехавшие на место происшествия эксперты не обнаружили на теле молодого человека следов насильственной смерти. По предварительной версии, он отправился неким веществом. Точные причины произошедшего выясняются. Ларек с шаурмой тем временем ждут проверки.

Ранее в подмосковной деревне Мисайлово попали в больницу трое школьников, съевшие шоколадку. В результате обследования детей у них выявили острый гастроэнтероколит. Специалисты приступили к установлению обстоятельств пищевого отравления детей.

Также Роспотребнадзор начал расследование после того, как 34 жителя Санкт-Петербурга отравились едой, приобретенной посредством доставки. У них выявили острую кишечную инфекцию. Все пострадавшие употребляли готовую кулинарную продукцию АО «Грин Бокс».