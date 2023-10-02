Шоколадка «Аленка» отправила трех подмосковных школьников в больницу «112»: трое школьников из Подмосковья съели «Аленку» и попали в больницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Трое школьников попали в больницу после того, как на перемене съели шоколадку «Аленка» в подмосковной деревне Михайлово, сообщает Telegram-канал «112». Сейчас устанавливаются все обстоятельства пищевого отравления.

В результате обследования у госпитализированных школьников диагностировали острый гастроэнтероколит.

По данным Telegram-канала Mash, госпитализировали 11-летних девочку и мальчика, другой школьнице госпитализация не понадобилась, врачи помогли ей на месте.

В сентябре дети отравились котлетами из тухлого фарша в школьной столовой в Красноярске, одного ребенка госпитализировали медики скорой помощи. После уроков один из пятиклассников вернулся из школы домой в хорошем самочувствии, однако к вечеру у него началась рвота. Мать ребенка вызвала ему скорую помощь. Во время госпитализации мальчик потерял сознание.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг ранее сообщил, что от 45 человек из школы Кызыла были получены жалобы на острую кишечную инфекцию. Пятерых учащихся госпитализировали. Ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор.

До этого Следственный комитет Курской области сообщил о задержании четырех человек, причастных к массовому отравлению шаурмой во Льгове. Причастными к смерти 22-летней девушки и отравлению шаурмой жителей города признаны владелец торгового киоска и три его работника — два повара и помощник повара.