Дети отравились котлетами из тухлого фарша в российской школе В Красноярске дети отравились котлетами из тухлого фарша в школьной столовой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Красноярске дети отравились котлетами из тухлого фарша в школьной столовой, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Одного ребенка госпитализировали медики скорой помощи.

По предварительной информации, котлетами отравились ученики школы № 12. Как пишет Kras Mash, после уроков один из пятиклассников вернулся из школы домой в хорошем самочувствии, однако к вечеру у него началась рвота. Мать ребенка вызвала ему скорую помощь.

Во время госпитализации мальчик потерял сознание. Медики диагностировали у него отравление и отправили его в инфекционное отделение.

После этого мать пострадавшего написала в школьный родительский чат и сообщила там о случившемся. Выяснилось, что такие же симптомы были еще у пятерых учеников, которые ели котлеты в школьной столовой.

Случившимся заинтересовалась прокуратура.

Ранее в школе поселка Эльбан Хабаровского края массово отравились дети. Учеников доставили в инфекционное отделение районной больницы. У всех зараженных детей выявили норовирус, распространителем которого оказались сотрудники пищеблока. Это заболевание является острой кишечной инфекцией, которое сопровождается рвотой и диареей.