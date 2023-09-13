Дети массово отравились в школе под Хабаровском В школе под Хабаровском произошло массовое отравление детей из-за норовируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В школе поселка Эльбан Хабаровского края массово отравились дети, учеников доставили в инфекционное отделение районной больницы. У всех зараженных детей выявили норовирус, распространителем которого оказались сотрудники пищеблока. Профессор кафедры «Вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский объяснил в беседе с «360», что дети переносят данное заболевание тяжелее взрослых.

Способ передачи норовируса оральный. То есть какие-то частицы зараженного попали через рот. Заболевание не очень опасное и потенциала стать эпидемией у него нет. Вспышки встречаются регулярно, — подчеркнул Аграновский.

Профессор уточнил, что чаще всего заражение этим видом возбудителя происходит на фоне нарушения гигиенических правил. Он порекомендовал чаще мыть руки, чтобы избежать передачи вируса. По его словам, контролирующим органам следует взять ситуацию под контроль. Аграновский добавил, что специального лекарства от норовируса не существует, поэтому пациентам могут предложить только поддерживающую терапию.

Тем временем в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что пищеблок в школе был закрыт. Зараженных сотрудников отстранили от работы. Также была проведена дезинфекция в учебном заведении, а за детьми и контактировавшими с заболевшими установили наблюдение.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг ранее сообщил, что от 45 человек из школы Кызыла были получены жалобы на острую кишечную инфекцию. Пятерых учащихся госпитализировали. Ситуацию взял под контроль Роспотребнадзор.