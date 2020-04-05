В Перми несколько отделений инфекционной больницы закрыли на карантин

https://static.news.ru/photo/b5a9f3e2-7761-11ea-b969-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Пермского края сообщили о закрытии нескольких отделений краевой инфекционной больницы. Причиной для такого решения стало обнаружение коронавирусной инфекции.

По предписанию главного санитарного врача сегодня закрыты на карантин отделения краевой инфекционной больницы на ул. Пушкина, 96, так как еще у двоих сотрудников учреждения подозрительные анализы. Разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, — заявила министр здравоохранения края.

На данный момент в учреждениях проводится комплекс противоэпидемических мер. Все сотрудники и пациенты изолированы. Врачи обследуют людей, которые контактировали с ними.

NEWS.ru ранее передавал, что медики не обнаружили заболевших коронавирусом в суворовском училище в Перми.