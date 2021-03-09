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В парке Якутии установили макет корабля из вселенной «Звёздных войн»

18:53, 09 марта 2021
Фото: instagram.com/just.ayaal

В Якутии группа энтузиастов построила макет космического корабля из телесериала «Мандалорец», входящего во вселенную «Звёздных войн».

Корабль установили в парке Урдэл. Длина макета составила 14 метров, ширина — 10 метров, вес превышает тонну. Как рассказал автор идеи Айаал Фёдоров, корабль могут увидеть все желающие, однако он будет находиться под охраной.

Этот косплей было сложнее всего создать , но мы справились!написал он на своей странице в Instagram.

Над созданием корабля работало пять человек, при этом весь процесс снимали на видео для публикации на YouTube-канале. Команда также создала с помощью 3D-принтера костюм главного героя.

Ранее NEWS.ru писал о том, что памятник Дарту Вейдеру, одному из центральных персонажей «Звёздных войн», установили на месте статуи работорговца Эдварда Колстона в городе Бристоль. Предполагается, что установка монумента может быть связана с кончиной актёра Дэвида Прауса, который был уроженцем Бристоля. Праус скончался 29 ноября в возрасте 85 лет из-за коронавируса.

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