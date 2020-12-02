В Великобритании установили статую Дарта Вейдера

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Памятник Дарту Вейдеру, одному из центральных персонажей «Звёздных войн», установили на месте статуи работорговца Эдварда Колстона в городе Бристоль.

Как пишет The Independent, установка монумента может быть связана с кончиной актёра Дэвида Прауса, который был уроженцем Бристоля. Праус скончался 29 ноября в возрасте 85 лет из-за коронавируса.

Пока неизвестно, кто стал инициатором установки памятника и было ли данное решение согласовано с властями.

В июне 2020 года участники акции протеста против расовой дискриминации осудили памятник Колстону и сбросили его в реку. Через месяц на пустующий постамент была установлена скульптура темнокожей участницы протестов Джен Рид. Спустя какое-то время местные власти приняли решение её демонтировать.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные похитили знаменитое деревянное изваяние в форме фаллоса высотой два метра, расположенное на горе Грюнтен недалеко от немецкого города Мюнхен.

Полиция баварского города Кемптен начала проверку по этому факту, однако неясно, совершено ли преступление, так как хозяин изваяния неизвестен.