В Парке Горького рассказали, чем нельзя кормить белок

https://static.news.ru/photo/bb5e1884-acba-11ea-9600-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники столичного парка Горького посоветовали горожанам приносить в качества угощения для белок тыквенные семечки, грецкие и кедровые орехи, но ни в коем случае не арахис с фисташками.

Ни в коем случае нельзя кормить белок миндалём, арахисом, фисташками, косточками вишни, черешни, абрикоса и персика, сухариками, чипсами и печеньем, хлебом и шоколадом. Эти продукты — яд для белок, — говорится в сообщении парка в Facebook.

Белкам полезны грецкие, кедровые орехи и фундук в скорлупе, тыквенные семечки, а также бананы, яблоки, морковь и груша. Уточняется, что орехи при этом не должны быть жареными и солёными. Сотрудники парка также предупредили, что не стоит протягивать белке пустую руку, так как она может «расстроиться и укусить».

Как писал NEWS.ru, обезлюдевшие во время ограничительных мер туристические объекты Сочи стали привлекать диких животных. Госинспекторы Кавказского заповедника впервые встретили косулю на тропе Тисо-самшитовой рощи. Встречу можно назвать уникальной, поскольку эти животные крайне редко подходят так близко к тропе, где ходят люди. Животное сначала скрывалось за деревьями, а потом и вовсе выбежало к тропе. Но увидев людей, косуля задержалась на виду лишь на секунду, а после развернулась и умчалась в лес.