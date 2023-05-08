Задержан третий подозреваемый по делу об обрушении карусели в Оренбурге

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В Оренбурге сотрудники Следственного комитета задержали 36-летнего руководителя компании «Аттракцион-Сервис» после крушения в «Орен-парке» карусели с детьми, сообщили в пресс-службе СК. Он проходит по делу как подозреваемый. Следствие просит суд избрать меру пресечения для него и двух других ранее задержанных.

По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО «Аттракцион-Сервис», где произошло падение карусели. <...> В отношении троих задержанных следствием в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения. В рамках расследования уголовного дела следственной группой принимаются необходимые меры к объективному и всестороннему установлению обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

6 мая в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», когда на ней катались дети и взрослые. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Анжелика Линькова рассказала, что в результате крушения карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, в том числе 12 детей, из них шестеро были госпитализированы.

Накануне следственные органы задержали двух руководителей коммерческих организаций, обслуживающих аттракционы в «Орен-парке», где произошло падение карусели. В офисах подрядчиков были проведены обыски, в ходе которых изъята документация, касающаяся организации работы и обслуживания устройств для развлечения.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на правительство региона сообщил, что карусель, обрушившаяся в воздухе с людьми, не была зарегистрирована в Гостехнадзоре. При этом выяснилось, что на территории «Орен-парка» зарегистрирована только надувная лодка Spider, уточнили местные власти.