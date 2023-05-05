В Оренбурге не нашлось желающих заняться отловом псов после гибели мальчика

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Оренбурге после гибели ребенка из-за нападения бродячих псов не нашлось ни одного желающего заниматься отловом бродячих животных, на государственный тендер не зарегистрировался ни один подрядчик, передает издание «Подъём». Отмечается, что для этого было выделено в районе 2,5 млн рублей.

Контракт рассчитан на работы до 1 октября и подразумевает отлов более 300 бездомных псов. Заявки от потенциальных исполнителей контракта принимались с 26 апреля по 4 мая, однако ни одна компания заниматься этим не захотела.

Глава АНО «Мы нашли вам друга» — фирмы, которая в прошлом году занималась отловом собак, Татьяна Романова рассказала изданию, что при текущем законодательстве желающих не появится.

И в том году никто не заявлялся несколько раз, когда мы отказались летом работать. Уверяю вас, никто и не заявится. Оренбург остался с собаками, — сказала Романова.

Зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов объяснил, что желающих нет, поскольку эта сфера находится под пристальным наблюдением со стороны проверяющих органов и коммерческие компании не хотят или боятся брать на себя ответственность.

Стая псов загрызла ребенка 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

Ранее стало известно, что мальчик, которого загрызли бездомные собаки в Оренбурге, вместе с друзьями собирал угощения на Пасху. Об этом писали СМИ со ссылкой на местную жительницу Олесю.

По ее словам, собаки и ранее нападали на детей в этом районе, но власти не предпринимали никаких действий, чтобы обеспечить безопасность на улицах. Олеся рассказала, как 7 марта бродячие псы разодрали ноги ее дочери, когда та играла на улице в снежки.