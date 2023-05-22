В Оренбурге арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жителю Оренбургской области, задержанному за подготовку теракта, избрана мера пресечения в виде ареста, сообщатся в Telegram-канале Ленинского районного суда Оренбурга. Под стражей ему предстоит провести два месяца.

Постановлением Ленинского районного суда города Оренбурга удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2023 года в отношении 26-летнего жителя города Новотроицка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, — говорится в сообщении.

В суде добавили, что мужчина просил об избрании более мягкой меры пресечения, в виде домашнего ареста, но в удовлетворении этого ходатайства ему было отказано. Постановление о заключении подозреваемого под стражу в законную силу пока не вступило.

Мужчину задержали сотрудники ФСБ 22 мая. Силовики установили, что он готовил по заданию украинских спецслужб поджоги релейного шкафа на железной дороге, военкомата Орска и отдела ФСБ. После этого подозреваемый намеревался перейти на сторону Украины и участвовать в боевых действиях в составе ВСУ.