Власти Омской области заявили о трудностях с выплатами мобилизованным жителям. По словам губернатора Александра Буркова, речь идет о единовременной выплате, пишет ТАСС.

Эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень больная,сказал Бурков, заверив, что региональное правительство займется поиском решения.

Глава региона уточнил, что дефицит областного бюджета составляет 12 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности область опустилась с 29-го на 51-е место. Бурков добавил, что неизвестно, из каких средств придется платить жителям зарплаты.

Тем временем депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, предусматривающий единовременную выплату мобилизованным в сумме 300 тысяч рублей и другие льготы.

Ранее сообщалось, что три банка — ПСБ, ВТБ и «Сбер» начали выдавать карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по частичной мобилизации. Но на практике обнаружились сложности с выдачей, потому что в военкомате у мобилизованных забирают паспорт.