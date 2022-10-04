В Омской области заявили о нехватке денег на выплаты мобилизованным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Омской области заявили о трудностях с выплатами мобилизованным жителям. По словам губернатора Александра Буркова, речь идет о единовременной выплате, пишет ТАСС.

Эта проблема с отсутствием средств на единовременные выплаты очень больная, — сказал Бурков, заверив, что региональное правительство займется поиском решения.

Глава региона уточнил, что дефицит областного бюджета составляет 12 млрд рублей. По уровню бюджетной обеспеченности область опустилась с 29-го на 51-е место. Бурков добавил, что неизвестно, из каких средств придется платить жителям зарплаты.

Тем временем депутаты Госдумы от КПРФ внесли законопроект, предусматривающий единовременную выплату мобилизованным в сумме 300 тысяч рублей и другие льготы.

Ранее сообщалось, что три банка — ПСБ, ВТБ и «Сбер» начали выдавать карты для зачисления денежного довольствия россиянам, призванным по частичной мобилизации. Но на практике обнаружились сложности с выдачей, потому что в военкомате у мобилизованных забирают паспорт.