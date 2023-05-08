В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров Врио губернатора Хоценко: в Омской области введен режим ЧС из-за пожаров и запрещена охота

Фото: mchs_omsk/t.me

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Омской области из-за природных пожаров, сообщил врио губернатора Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Также с 9 мая до особого распоряжения введен запрет на все виды охоты в 11 районах региона.

На оперативном штабе из-за природных пожаров ввели на территории Омской области режим ЧС. С завтрашнего дня и до особого распоряжения также введен запрет на все виды охоты в 11 северных районах Омской области: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, и Усть-Ишимском, — написал Хоценко.

Он отметил, что обстановка в регионе усугубляется жаркой ветреной погодой без осадков. По его словам, в зоне особого риска находится северная и центральная части области.

Отдельно от Минфина региона потребовали выделить дополнительные средства муниципалитетам для покупки современной спецтехники для борьбы с пожарами на своей территории.

К утру 8 мая число жертв природных пожаров в Курганской области возросло до шести. Еще 14 человек получили ожоги различной степени тяжести. В регионе режим ЧС был введен 7 мая. До этого он распространялся лишь на лесные массивы области.