В Омске застрелили директора крупной российской компании В Омске нашли мертвым директора и совладельца компании «Поли-Про-Пак» Николая Плахина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Омске обнаружили мертвым директора и совладельца компании «Поли-Про-Пак» Николая Плахина, сообщает «Суперомск». По предварительной информации, тело бизнесмена с шестью пулевыми ранениями было найдено в его доме 16 сентября.

По факту гибели предпринимателя возбуждено уголовное дело. В качестве основной версии рассматривается убийство, передает «Суперомск». По данным Telegram-канала Mash Siberia, труп обнаружили в гараже на улице Крылова.

Компания «Поли-Про-Пак» начала работу в 2010 году. Она занимается производством полипропиленовых мешков. Согласно информации из открытых источников, в 2021 году ее выручка составила более 76 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии в рабочем кабинете застрелили директора психоневрологического интерната Мурата Балова. Злоумышленник также убил начальника охраны Барасби Хурзокова, прибежавшего на звук выстрела, после чего скрылся с места преступления.