В Кабардино-Балкарии застрелили директора психоневрологического интерната В Кабардино-Балкарии директора и начальника охраны психоневрологического интерната убили на рабочем месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Яникое Чегемского района Кабардино-Балкарии директора и начальника охраны психоневрологического интерната застрелили прямо на рабочем месте, передает Telegram-канал SHOT. Мужчина в камуфляжной форме пришел устраиваться в учреждение охранником. Он зашел в кабинет к руководителю Мурату Балову достал из сумки охотничий обрез и застрелил его. На звук хлопка в помещение вбежал начальник охраны Барасби Хурзоков, после чего также был убит.

Убийца с места преступления скрылся. Подозреваемый — 43-летний Альберт Мамбетов. Агентству РИА Новости подтвердили в правоохранительных органах, что оба мужчины скончались. По словам источника, сейчас ведутся поиски преступника.

Сегодня неизвестный в здании психоневрологического интерната в Чегемском районе произвел несколько выстрелов в директора учреждения Мурата Балова и начальника охраны. От полученных ранений оба мужчины скончались, — сообщил источник.

Ранее стало известно о расправе над семьей. В одном из аварийных домов Новошахтинска обнаружили тела четырех человек и раненую девочку. Прибывшие на место медики диагностировали у последней огнестрельное ранение в шею — ребенка госпитализировали. Ее состояние оценивалось как крайне тяжелое. В совершении преступления заподозрили Дениса Машонского. Следователи предположили, что семья знала его, поскольку в квартире не обнаружили следов взлома: двери были открыты изнутри.