Названо имя возможного убийцы семьи под Ростовом По подозрению в убийстве семьи под Ростовом разыскивают Дениса Машонского

Фото: Соцсети

По подозрению в убийстве четырех человек разыскивают Дениса Машонского, передает 161.RU. Правоохранители подозревают его в массовом убийстве и попытке убийства ребенка. Ранее под Ростовом-на-Дону были обнаружены тела четырех человек и раненая девочка.

В городе объявили план «Перехват». Преступника ищут силовики из соседних районов.

Отмечается, что семья, скорее всего, была знакома с Машонским. К такому выводу оперативники пришли, осмотрев квартиру: двери были не взломаны, а открыты изнутри.

В соцсектях опубликовано фото подозреваемого.

Накануне в микрорайоне Новая Соколовка, близ Новошахтинска, обнаружили тела четырех человек: Владимира и Светланы Беляевых, Ольги Котляровой и неопознанного мальчика. Рядом с телами находилась раненая девочка — преступник выстрелил ей в шею, но ей удалось выжить.

Спасшегося ребенка госпитализировали. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.