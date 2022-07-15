В Новошахтинске убиты четыре члена одной семьи В квартире дома в Новошахтинске обнаружены тела четырех членов семьи с огнестрельными ранениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В квартире одного из домов, расположенного в микрорайоне Новая Соколовка Новошахтинска, обнаружены тела четырех членов одной семьи с огнестрельным ранениями, передает портал «161.ru» в Telegram-канале. Спастись удалось только девочке — у нее диагностировано ранение шеи.

Врачи оценивают состояние несовершеннолетней как крайне тяжелое, ребенка госпитализировали. Все убитые проживали в заброшенном доме, признанном аварийным. Здание готовили к сносу.

Есть версия, что погибшие знали стрелявшего, так как двери и прочее были открыты изнутри, – рассказал источник портала.

В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве женщины, совершенного у детской площадки. По данным следствия, у супружеской пары произошел конфликт, в ходе которого мужчина пять раз ударил жену ножом в область груди и живота.