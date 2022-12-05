В Оймяконе температура воздуха опустилась до минус 60

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В якутском селе Оймякон температура воздуха упала до минус 60 градусов, сообщает телеканал ОТР. По данным корреспондентов, в местных школах отменили занятия из-за аномальных заморозков. Ведущая подчеркнула, что жители привыкли к холодам, однако даже для них такой климат в начале зимы показался суровым.

Накануне на Камчатку обрушились сильный снегопад и метель. На дорогах из-за этого плохая видимость, стало больше аварий. Регион оказался под влиянием мощного циклона, он принес ветер и сильный снегопад. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры последствий непогоды на полуострове. На них видно, как машины вылетают на обочины или вовсе застревают в сугробах, а на улицах не расчищены дороги. Кроме того, жители жалуются на нулевую видимость на дорогах.

Ранее синоптик и руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что в грядущую зиму россиянам не стоит ожидать стабильных климатических условий. По его словам, погода зимой не будет оставаться одинаковой на длительных временных отрезках, из-за чего давать прогнозы дальше декабря трудно.