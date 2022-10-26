В Новосибирской области частичная мобилизация завершится до конца недели Губернатор Новосибирской области Травников пообещал завершить мобилизацию до конца октября

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирской области частичная мобилизация завершится до конца недели, заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск» в среду, 26 октября. При этом он уточнил, что мобилизация в России будет продолжаться до тех пор, пока не будет издан соответствующий указ президента страны Владимира Путина, сообщает «Сиб.фм».

Могу сказать, что мы планируем завершить частичную мобилизацию до конца недели, — сообщил Травников.

Как добавил Травников, ряд российских регионов уже выполнили мобилизационное задание. Ранее губернатор уже заявлял, что план по частичной мобилизации в Новосибирской области местные власти собираются выполнить до конца октября.

Между тем в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжается боевая подготовка после отправки эшелонов мобилизованных в зону специальной военной операции России на Украине. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края.

14 октября президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизационные мероприятия планируется завершить в течение ближайших «двух недель». По его словам, власти уже мобилизовали 220 тысяч человек. При этом документов о прекращении мобилизации власти не принимали, указ главы государства о призыве продолжает действовать до его отмены президентом. Тем временем в 39 российских регионах, среди которых Москва, по заверениям властей, прекратился призыв мобилизованных, однако в трех он уже возобновился.