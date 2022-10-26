В Новосибирской области частичная мобилизация завершится до конца недели, заявил губернатор региона Андрей Травников в эфире «Вести Новосибирск» в среду, 26 октября. При этом он уточнил, что мобилизация в России будет продолжаться до тех пор, пока не будет издан соответствующий указ президента страны Владимира Путина, сообщает «Сиб.фм».

Могу сказать, что мы планируем завершить частичную мобилизацию до конца недели,сообщил Травников.

Как добавил Травников, ряд российских регионов уже выполнили мобилизационное задание. Ранее губернатор уже заявлял, что план по частичной мобилизации в Новосибирской области местные власти собираются выполнить до конца октября.

Между тем в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжается боевая подготовка после отправки эшелонов мобилизованных в зону специальной военной операции России на Украине. В пресс-службе Центрального военного округа уточнили, что мобилизованные продолжают прибывать в часть из районов Новосибирской области, а также из Иркутской области и Красноярского края.

14 октября президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане заявил, что мобилизационные мероприятия планируется завершить в течение ближайших «двух недель». По его словам, власти уже мобилизовали 220 тысяч человек. При этом документов о прекращении мобилизации власти не принимали, указ главы государства о призыве продолжает действовать до его отмены президентом. Тем временем в 39 российских регионах, среди которых Москва, по заверениям властей, прекратился призыв мобилизованных, однако в трех он уже возобновился.