В Новосибирске задержали трех человек за серию диверсий на железной дороге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске за серию диверсий на железной дороге задержаны трое человек, двое из которых — несовершеннолетние, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Один из задержанных признался, что получил задание поджечь релейную станцию в переписке в мессенджере. За диверсию им обещали заплатить 10 тысяч рублей.

Свои действия подозреваемые фиксировали на камеру смартфона. Видеоотчет отправили анонимному куратору.

Сотрудниками уголовного розыска УТ МВД России по СФО совместно с коллегами из УФСБ России по Новосибирской области раскрыта серия диверсий. Задержаны трое жителей региона, двое из которых — несовершеннолетние, — сообщила Ирина Волк.

На личности подозреваемых указали улики, найденные на месте поджога в Советском районе Новосибирска. Также правоохранители установили причастность подозреваемых к поджогу контейнера телекоммуникационного оборудования в том же районе и самолета на территории Новосибирского авиационного завода имени В.П. Чкалова.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 281 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранители задержали жителя Подмосковья, совершившего два поджога релейных шкафов по заданию онлайн-кураторов. Мужчина признался, что сделал это за 600 долларов. Теперь 60-летнему россиянину грозит срок по статье о теракте.