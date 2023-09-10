Житель Подмосковья поджигал релейные шкафы за $600

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Подмосковья совершил два поджога релейных шкафов по заданию онлайн-кураторов, передает Telegram-канал Baza. При задержании мужчина из Балашихи признался, что сделал это за $600. Теперь 60-летнему россиянину грозит срок по статье о теракте.

По данным канала, мужчина успел поджечь два шкафа — оба на станции Реутов. Первый поджог он совершил 29 августа, второй — 7 сентября. Вскоре после этого домой к поджигателю пришли силовики. Обвиняемый предпочел не оправдываться и сразу признался в содеянном.

Еще одного диверсанта задержали в Ростовской области. Житель российского региона не успел совершить преступление. Его поймали на перегоне Проточный — Кизитеринка сразу после того, как он облил релейный шкаф бензином. Он также признался, что решился на преступление из-за денег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

В Кировской области тем временем были задержаны два подростка. Их подозревают в совершении теракта на железной дороге. По предварительной информации, школьники подожгли релейный шкаф на станции Киров-Котласский, после чего попытались скрыться. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент решается вопрос об их аресте.