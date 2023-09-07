Двоих подростков задержали за поджог на железной дороге под Кировом Baza: двоих подростков задержали в Кировской области за поджог релейного шкафа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Кировской области полиция задержала двух подростков по подозрению в совершении поджога на железной дороге, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, юноши подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции Киров-Котласский. В отношении них возбудили уголовное дело по статье о теракте.

По данным Baza, диверсия была совершена вечером 3 сентября. Двое подростков 16 и 17 лет подожгли релейный шкаф на железной дороге в Кировской области, после чего скрылись. Подросткам может грозить до 20 лет лишения свободы, сейчас решается вопрос об их аресте.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники ДПС задержали 20-летнего студента, который собирался поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в городе. В машине у молодого человека обнаружили газовый ключ и средство для розжига, а в мобильном телефоне — сообщения от кураторов, требующих устроить диверсию. Молодой человек признался, что хотел совершить диверсию. Сотрудники ФСБ забрали студента в отдел для проведения беседы.

До этого в Новосибирске диверсант поджег релейный шкаф на железнодорожной станции. В результате отправление двух пассажирских поездов в Читу и Владивосток задержалось. Ночью 26 августа злоумышленник пробрался к релейному шкафу на перегоне Обь — Новосибирск Западный, попытался взломать его. После неудачных попыток он решил просто поджечь шкаф, из-за ложной занятости на двух путях светофоры вышли из строя.