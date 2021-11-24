В Новосибирске создадут отдел туристической полиции перед чемпионатами мира

Перед чемпионатом мира по волейболу в 2022 году и по хоккею с шайбой в 2023 году в Новосибирске создадут отдел туристической полиции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники нового подразделения будут сопровождать спортивные мероприятия и помогать отдыхающим в решении их вопросов, передаёт Сиб.фм.

Сферой ответственности нового подразделения полиции, помимо сопровождения спортивных и праздничных массовых мероприятий, станет и охрана общественного порядка на территории популярных мест отдыха горожан и гостей города, объектов спорта и культуры. Сотрудники туристической полиции также будут оказывать содействие отдыхающим в решении возникающих вопросов, — пояснила Волк.

Специальная комиссия отобрала сотрудников нового подразделения из силовиков патрульно-постовой службы, МВД и других отделов. Им предстоит пройти обучение, включающее в себя курсы иностранного языка, психологии и языка жестов.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД Новосибирска появилась вакансия «настоящего мужчины». Соискателям обещают зарплату от 35 тысяч рублей и бесплатный отдых в санаториях.