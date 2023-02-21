Житель Новосибирска выздоровел, выиграв миллион рублей в лотерею

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Новосибирска по имени Вячеслав выиграл миллион рублей в лотерею по билету, который его отец подарил ему на Новый год, передает «Сиб.фм». Мужчина рассказал, что в день розыгрыша у него была высокая температура из-за болезни. Однако после он быстро выздоровел, когда проверил билеты и узнал, что выиграл миллион..

Температура была 40 градусов. Мама говорит: «Проверь билеты, может болезнь уйдет». Решил проверить — где-то на 10 билете, появляется какой-то суперфейерверк. Думаю, может какая-то реклама выскочила. Оказалось, я выиграл миллион. Я в минуту выздоровел, не чувствовал температуру вообще, — рассказал Вячеслав.

Мужчина добавил, что лотерейные билеты приобрел его отец. Всего он купил около их в количестве 500 штук, чтобы подарить своим коллегам и близким на Новый год. Кто-то в итоге выиграл по 200-400 рублей, а чей-то выигрыш составил 3-4 тысячи, рассказал сибиряк.

Я знаю, что кто-то выиграл по 200-400 рублей, а кто-то 3-4 тысячи. Папа в случайном порядке дарил билеты, и этот, счастливый, достался мне, — поделился Вячеслав.

Гражданин Таджикистана ранее победил в лотерее Dubai Duty Free Millennium Millionaire и выиграл миллион долларов. Мужчина по имени Абдували Ахмадали купил выигрышный билет № 4226 через интернет 16 января.