В Новосибирске арестовали депутата Сергея Бойко

https://static.news.ru/photo/9c173996-5d78-11eb-93a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бойко/facebook.com

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте на 28 суток депутата городского совета, главу новосибирского штаба Навального Сергея Бойко. Его задержали накануне несанкционированной акции протеста в поддержку оппозиционера за призывы выйти на митинг.

Я не признаю своей вины в инкриминируемых деяниях, но понимаю, что может быть иная точка зрения, — цитирует Сибкрай.ru Бойко из зала суда.

Как уточняет издание, судья зачитала экспертизу высказываний в видеоролике, который Бойко разместил в Интернете. При этом депутат выразил несогласие с выводами эксперта, который нашёл экстремизм в его словах. Более того, он утверждает, что в экспертизе прозвучали фразы, которые в видеоролике отсутствовали.

Как писал NEWS.ru, координатор штаба Навального во Владивостоке Екатерина Ведёрникова была арестована на трое суток из-за призывов к участию в несанкционированной протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Решение об аресте сторонницы основателя ФБК (признана российскими властями иностранным агентом) принял Первореченский районный суд Владивостока.

21 января были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь и Георгий Албуров. Им также вменяют призывы к участию в несанкционированной акции. 22 января была арестована пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, она проведёт в заключении девять суток.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой предупреждал, что в России планируют привлекать к ответственности всех, кто в Интернете или очно призывает людей участвовать в незаконных митингах и протестных акциях.