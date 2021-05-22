В Новгороде полиция задержала участников съезда муниципальных депутатов

https://static.news.ru/photo/2622871a-baff-11eb-a480-96000091f725_660.jpg Фото: zemstvo_russia/vk.com

В Великом Новгороде 22 мая открылось всероссийское собрание муниципальных депутатов — Земский съезд. В помещение пришли полицейские. Глава городского управления МВД Сергей Максимов потребовал прекратить мероприятие из-за нарушения ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Примерно через полчаса начались задержания, передаёт «Коммерсант».

Организаторы настаивали , что имеют право проводить съезд и отказывались отвечать на вопросы сотрудников правоохранительных органов, ссылаясь на депутатскую неприкосновенность.

Представитель полиции сказал изданию, что был получен анонимный донос, в котором утверждалось, что съезд является незаконным.

За несколько дней до проведения мероприятия губернатор Новгородской области Андрей Никитин ужесточил антикоронавирусные меры в регионе, ограничив численность частных публичных мероприятий до 30 человек.

Ранее сообщалось, что в московском «Театре.doc» вечером 1 мая была соврана премьера спектакля «Соседи», посвящённого протестам в Белоруссии. В разгар спектакля в театр пришли сотрудники полиции. Один из силовиков, поднявшись на сцену, заявил, что в правоохранительные органы поступило сообщение о якобы заложенной в театре бомбе. В связи с этим он попросил всех покинуть помещение.

Зрители отреагировали на его слова смехом и аплодисментами. Однако им всё же пришлось покинуть театр.

Актёры попытались доиграть пьесу на улице, но полицейские потребовали от них и зрителей разойтись. В случае неподчинения стражи порядка пригрозили собравшимся задержанием.