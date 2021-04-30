В Москве сорвали спектакль о протестах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/1bcf1268-ab2a-11eb-8195-96000091f725_660.jpg Фото: Женя Лавут/facebook.com

В московском «Театре.doc» вечером 1 мая была соврана премьера спектакля «Соседи», посвященного протестам в Белоруссии. В разгар спектакля в театр пришли сотрудники полиции, сообщает MK.RU.

Один из силовиков, поднявшись на сцену, заявил, что в правоохранительные органы поступило сообщение о якобы заложенной в театре бомбе. В связи с этим он попросил всех покинуть помещение.

Зрители отреагировали на его слова смехом и аплодисментами. Однако им всё же пришлось покинуть театр.

Актёры попытались доиграть пьесу на улице, но полицейские потребовали от них и зрителей разойтись. В случае неподчинения стражи порядка пригрозили собравшимся задержанием.

Очевидцы рассказали , что представление в итоге не было завершено. При этом специалисты, которые должны были осматривать здание театра на предмет наличия взрывного устройства, на место инцидента так и не приехали.

Ранее сообщалось, что полиция проводила проверку трёх спектаклей «Театра.doc» по жалобам граждан. Постановки проверяли на пропаганду гомосексуализма, наркотиков и терроризма.