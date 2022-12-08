В Нижневартовске директора школы уволили после поножовщины В ХМАО уволили директора школы, где произошла поножовщина среди учеников

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В Нижневартовске (ХМАО) уволили директора школы, в которой 6 декабря произошла драка с использованием холодного оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской администрации. При этом о судьбе классного руководителя конфликтовавших подростков там ничего не уточнили.

Директор уволен в связи с происшествием в школе, — сказал собеседник агентства.

Поножовщина произошла в школе № 21 Нижневартовска между восьмиклассниками утром во вторник, 6 декабря. Пострадавший школьник с ножевым ранением был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Городские власти сообщали, что врачи борются за его жизнь. После произошедшего уроки в школе отменять не стали.

В МВД отметили, что оба участника конфликта из благополучных семей, занимаются спортом и прежде не попадали в поле зрения правоохранителей.

По данным СУСК по ХМАО, ссора случилась на фоне давнего конфликта. Возбуждены уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью и о халатности.

Как заявили в областной прокуратуре, в учебном заведении не были обеспечены безопасные условия, из-за чего на территории и произошло преступление.

Ранее СКР сообщил о задержании в Подмосковье 14-летней девочки, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего брата. Следователи осмотрели место происшествия, а также допросили подозреваемую и родителей. Сотрудники СКР также планируют допросить учителей девочки и школьного психолога. Возбуждено уголовное дело.