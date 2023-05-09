В Нижнем Новгороде дети «захватили» танки после парада Победы В Нижнем Новгороде дети залезли на танки после парада Победы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде дети «захватили» танки, которые проходили в центре города во время парада Победы. На видео, опубликованном Telegram-каналом Ni Mash, видно, как они буквально «облепили» военную технику со всех сторон — залезали внутрь, висели на стволах пушек и прыгали на бронемашинах. Как рассказали «Подъему» в пресс-службе кабмина Нижегородской области, эта акция не была согласована, все поврежденные элементы военной техники позднее будут восстановлены.

Для сохранности техники оперативно было принято решение и установлены барьеры у экспонатов. Отметим, что ответственность за поведение детей несут их родители и официальные представители. Все обнаруженные поврежденные элементы машин будут восстановлены, — уточнил собеседник «Подъема».

9 мая на Красной площади в Москве также прошел парад в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Проведением парада руководил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков, принимал парад глава Минобороны России Сергей Шойгу. В начале парада состоялся вынос флага России и Знамени Победы.

В параде впервые приняли участие новейшие боевые бронированные машины З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак». Образцы бронеавтомобилей выехали на площадь сразу после прохода танка Т-34 времен Великой Отечественной войны. Также по Красной площади проехали бронеавтомобили «Тигр-М СпН» и «ВПК-Урал». Кроме того, участие в параде приняли оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400 и ПГРК «Ярс». Завершили прохождение техники колесные БМП К-17 на платформе «Бумеранг».